Nach dem erfolgreichen Start der Reihe „Chor-Raum-Zeit“ am Sonntag mit vielen singbegeisterten Menschen findet an diesem Sonntag (22.) um 18.05 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg die zweite Chor-Raum-Zeit mit der Pfarrgruppenband statt.

„Vielfalt zum Mitsingen“ könnte ein Motto dieser Reihe sein, und so steht nun „Neues Geistliches Lied“ im Mittelpunkt und betrachtet und vertont das

...