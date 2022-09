Chöre proben wieder

Bensheim. Der Bensheimer Kinder- und Jugendchor mit seinen beiden Abteilungen Kinderchor (fünf bis zehn Jahre) und Jugendchor (elf Jahre und älter) startet am Dienstag (13.) ins zweite Halbjahr. Geprobt wird in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach. Der Kinderchor probt von 16.15 bis 17 Uhr, die Jugend von 17 bis 18 Uhr.

Da beide Chöre mit einem neuen Programm beginnen, ist der Einstieg für neue junge Sängerinnen und Sänger zur ersten Probe ideal. Ein Hineinschnuppern ohne Verpflichtung ist möglich. Einfach zu den Probezeiten mal vorbeikommen, so Chorleiter Ronals Ehret. red