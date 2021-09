Charity Walk am 17. Oktober

Bensheim. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat und ihre Unterorganisationen bemühen sich seit vielen Jahren um Projekte und Aktivitäten, die das gesellschaftliche Miteinander fördern oder Hilfeleistungen für humanitäre und soziale Zwecke generieren – dazu gehören bundesweit stattfindende Silvestermüllreinigungen und Baumpflanzungen. Des Weiteren veranstaltet die Gemeinde Altenheimbesuche, interreligiöse Dialoge, Frauenfrühstücke, Tage der offenen Moschee, Blutspendeaktionen, Sportveranstaltungen und vieles andere mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Deutschland stellt die Ahmadiyya Muslim Jamaat mit ihren etwa 50.000 Mitgliedern eine der größten Gemeinden unter den organisierten Muslimen dar. Majlis Ansarullah, die Herrenorganisation für Männer über 40 Jahren, organisiert seit neun Jahren sogenannte Ahmadiyya Charity Walks (Wohltätigkeitsläufe). 80 Prozent des Erlöses, bis jetzt über 700 000 Euro, wurden an 190 Einrichtungen und Vereine gespendet, 20 Prozent gingen an Humanity First Deutschland.

Am Sonntag, 17. Oktober, findet der vierte Ahmadiyya Charity Walk in Bensheim statt. Treffpunkt ist ab 14 Uhr am Marktplatz in Bensheim. Die Spendenempfänger in diesem Jahr sind die Lebenshilfe Ortsverein Bensheim, das Frauenhaus Bergstraße, die Sonnenkinder Elterninitiative Handycap und Humanity First Deutschland. Als Ehrengast wird Bürgermeisterin Christine Klein erwartet. red

Info: Weitere Infos unter Telefon 0178/676 70 36; E-Mail an: info@charitywalk.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2