CDU wirbt für Online-Beteiligung

Bensheim. Mit ihrer eigenen Identität machen die Stadtteile Bensheim zur vielfältigen Stadt. Die CDU-Fraktion will auch in Zukunft die Stadtteile weiter stärken und dabei unterstützen, die Lebendigkeit der Orte zu erhalten.

„Diese sind ein wichtiger Teil von Bensheim und sollen ihre ortstypische Entwicklungsmöglichkeit auch zukünftig erhalten“, erklärt CDU-Stadtverordneter Rico Klos. „In den vergangenen Jahren wurde regelmäßig in die Infrastruktur – beispielsweise die Straßen sowie verbesserte Busverbindungen – und in das Vereins- und Kulturleben investiert. Dies soll auch in den nächsten Jahren so bleiben“.

Fehlheim, Gronau, Hochstädten, Langwaden, Schönberg, Schwanheim, Wilmshausen und Zell wurden in das Förderprogramm des Landes zur Dorfentwicklung aufgenommen. Aktuell wird unter Beteiligung der Bürger in den Ortsteilen am Konzept für die Zukunft – dem „Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept“ – gearbeitet.

Vorrang für Innenentwicklung

„Zentrale Funktionen wie zum Beispiel Kindergärten, Sportstätten oder Dorfgemeinschaftshäuser sollen gestärkt werden und eine gute Wohn- und Lebensqualität erhalten und entsprechend den Bedürfnissen der Bürger weiterentwickelt werden“, sagt CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein. „Dabei genießt die Innenentwicklung Vorrang. Die Versorgung und die soziale, kulturelle und technische Infrastruktur sollen dem demografischen Wandel angepasst werden“. Die Mitglieder der CDU-Fraktion wollen auf die zweite Online-Beteiligung aufmerksam machen und die Bürger zur Teilnahme bewegen. Über die Homepage der Dorfentwicklung (https://dorfentwicklung-bensheim.de/mitmachen/) kann seit Freitag (16.) bis Sonntag (25.) teilgenommen werden. Die Bürger können die dort aufgeführten Projekte bewerten und letzte Anregungen im Projektverfahren geben.

Am heutigen Dienstag (20.) um 19 Uhr kommen die Mitglieder der CDU-Fraktion im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim zusammen, um über die Dorfentwicklung zu sprechen und weitere Ämter in ihrem Vorstand zu bestimmen sowie die Besetzung der Ausschüsse festzulegen. red