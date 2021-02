Bensheim. „Das Ziel der CDU ist, dass man sicher mit dem Fahrrad in Bensheim fahren kann“, erklärt Stadtverordneter Markus Geißelmann. „Wir werden die Situation für die Radfahrer im Stadtgebiet verbessern und insbesondere an den wichtigen Verkehrsachsen für die Zukunft weiterentwickeln.“

Als Beispiel nennen die Christdemokraten die breiten Radwege an der Darmstädter Straße (B 3) von der Seminarstraße bis zur Stadtgrenze Richtung Zwingenberg. Wo nicht die erforderliche Straßenbreite für gesonderte Wege vorhanden ist, sollen Angebots- oder Schutzstreifen vorgesehen oder zumindest Piktogramme aufgebracht werden. Dies wurde unter anderem mit der Markierung entlang der Schwanheimer Straße umgesetzt, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

Ein Radschnellweg sorgt für flottes Vorankommen. © dpa

Die Sanierung von Straßen beinhaltet immer die Radwege, ein Zustandskataster zeigt Erneuerungsbedarfe auf, heißt es weiter. Zudem will die CDU die Beleuchtung und Reinigung der Strecken ausweiten: Lampen sollen insbesondere an den Ortseingängen ergänzt werden. „Die CDU setzt sich für eine Radschnellverbindung ein, die durch Bensheim verläuft und möglichst kreuzungsfrei zu umliegenden Städten führt“, erläutert Magistratsmitglied Oliver Roeder.

Von Heppenheim kommend könnte diese Verbindung entlang der Schwarzwald- und Rodensteinstraße zum Bahnhof geführt werden, wie die Union vorschlägt. Über die Bahn- und Fehlheimer Straße sowie ab der Saarstraße die Wilhelm- und Schillerstraße ginge es nach Zwingenberg.

Ein regelkonformer Radweg soll wieder im Bereich der Gerbergasse bis zum Parkhaus Süd eingerichtet werden. Hierzu hat die Stadtverordnetenversammlung auf Initiative der CDU den Magistrat beauftragt, für den genannten Bereich einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten.

„Damit das Straßennetz in gutem Zustand bleibt, werden wir dafür sorgen, dass es kontinuierlich instandgehalten wird. Die Kostenbeiträge für den Ausbau der Straßen haben wir abgeschafft“, so CDU-Stadtverordneter Ralf Dorsheimer. „Ein Konzept für zukünftige Mobilität muss auch Maßnahmen gegen den Stau auf der Wormser Straße enthalten.“ Anzunehmen ist, dass die Änderung der Ampelphasen nicht ausreichen wird. Daher regen die Christdemokraten eine Prüfung an, ob sich die Sirona-Unterführung verbreitern oder eine neue Querung der Bahnlinie bauen lässt.

Am Dienstag (2.) sprechen die Mitglieder der Fraktion bei ihrer Fraktionssitzung über die Vorhaben für die Mobilität. red