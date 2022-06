CDU will Photovoltaik ausbauen

Bensheim. Mit dem Ausbau der Photovoltaik will die CDU die Nutzung erneuerbarer Energiequellen vorantreiben. Auf geeigneten Flächen – vor allem den Dächern von Häusern und Hallen – sollen weitere Solarzellen installiert werden, in Bensheim bestehe dafür nochgroßes Potenzial.

„Beim Klimaschutz gilt es, lokal zu handeln. Für eine zukunftsgerichtete Stromversorgung kann vor allem die Sonnenenergie genutzt werden“, erklärt Stadtverordnete Tanja Marquardt.

Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz weist auf das Programm zur Errichtung von Photovoltaikanlagen hin, an dem im Rathaus gearbeitet wird. Nachdem die Stadtverordneten einen Auftrag dazu beschlossen hatten, wurde im vergangenen Herbst das Konzept vorgestellt.

Geprüft wird, inwiefern öffentliche Gebäude dazu geeignet sind, auf ihren Dächern weitere Solarzellen zu installieren. Nach dem Sachstand haben sich die Fraktionen von CDU, SPD und FDP erkundigt. Der Magistrat antwortete darauf, dass Anlagen mit einer theoretisch möglichen Leistung von insgesamt rund 650 kWp errichtet werden könnten.

Vor allem kulturell genutzte Liegenschaften und die Gebäude auf den Friedhöfen sind noch nicht mit Photovoltaik ausgestattet, auf mehreren anderen könnten bestehende Anlagen erweitert werden.

Für den Haushalt 2023 ist vorgesehen, Mittel für Planung und Errichtung zu berücksichtigen. Dies würde die Module ergänzen, die auf der Weststadthalle, auf Dorfgemeinschaftshäusern wie in Schwanheim oder Kindertagesstätten, wie in der Fuldastraße, bereits vorhanden sind.

Wie die CDU aus der Antwort auf ihre Anfrage berichtet, werden die Beratungsangebote von den Bürgern aktuell maximal genutzt. Darüber hinaus bereitet der Magistrat eine Informations- und Werbekampagne für das Thema vor.

Mögliche Standorte sind zudem Parkplätze, über denen Solaranlagen installiert werden könnten. Die Verwaltung hat die Eigentümer solcher Flächen angesprochen und ist auf Interesse gestoßen. Ein konkretes Projekt befindet sich in der Vorbereitung, für das Zuschüsse des Landes eingeworben werden sollen.

„Die großen Dachflächen von Hallen der Gewerbebetriebe müssen ebenfalls betrachtet werden. Hier könnten Anlagen mit beträchtlicher Stromproduktion entstehen“, sagt Stadtverordneter Bernhard Stenger. Die CDU-Fraktion hält es für sinnvoll, auch diejenigen Firmen anzusprechen, die bislang ein solches Projekt nicht in Betracht gezogen haben.

In ihrer Sitzung am kommenden Dienstag (14.) sprechen die Stadtverordneten der Union über die Perspektiven für den Ausbau der Photovoltaik. Sie treffen sich um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46. Eine stärkere Nutzung der Solarenergie sehen sie als breit akzeptiert an. Während das Aufstellen von Windrädern auf Vorbehalte stoße, zumal in der hiesigen Region zu wenig Wind wehe.

Vorangetrieben wird eine Solaranlage auf einer Freifläche westlich der Autobahn A 5. Gegenüber der Raststätte Bergstraße ist geplant, die Module mittels Aufständerung zu errichten. red