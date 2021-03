Bensheim. Als Auftrag, weiterhin Verantwortung für die Entwicklung von Bensheim zu übernehmen und die Stadt aktiv mitzugestalten, sehen die Christdemokraten ihr Ergebnis bei der Kommunalwahl. Mit unverändert 15 Sitzen wurde die CDU als größte Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung bestätigt, in den Ortsbeiräten Mitte, West sowie Auerbach erreichte sie jeweils die höchste Stimmenzahl.

Die Christdemokraten wollen nach eigenem Bekunden den Erwartungen gerecht werden, die sich aus ihrer Position als größter Fraktion ergeben. Vor allem sieht es die CDU als erforderlich an, zu einer konstruktiveren Diskussionskultur in der Kommunalpolitik wie auch der Bürgerschaft zu kommen. Gerade in den zurückliegenden Jahren seien Meinungsunterschiede äußerst aggressiv und wenig sachlich ausgetragen worden, so dass sich Positionen eher voneinander entfernt hätten, als zu einem Konsens zu führen. Solche Konflikte seien auf Dauer schädlich, eine erfolgreiche Stadtentwicklung drohe unmöglich zu werden.

Die CDU begreife den Beginn der neuen Amtszeit der Stadtverordneten als Chance, sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. Das Beste für Bensheim zu erreichen, sollte das Motiv sein, das alle verbindet, die sich politisch engagieren oder an anderer Stelle für ihre Heimatstadt einbringen. Daher habe die Union Grüne, SPD, FDP, BfB und FWG jeweils zu offenen Gesprächen eingeladen.

In den nächsten Wochen solle sich zeigen, wie die Zusammenarbeit im neu gebildeten Stadtparlament gestaltet werden kann. Die Sachthemen, also die aktuellen Herausforderungen, müssten im Mittelpunkt stehen. Große Projekte ließen sich am ehesten verwirklichen, wenn sie eine stabile Unterstützung von der Planung bis zur Umsetzung haben. „Die Stadtmitte ist das wichtigste Beispiel für Bereiche, die verschiedene Maßnahmen mit einer klaren Linie brauchen, die von einer Mehrheit getragen und über mehrere Jahre umgesetzt werden. Hier darf es nicht immer wieder ein Vor und Zurück oder Stillstand geben“, meint CDU-Vorsitzender Tobias Heinz. „Wir brauchen einen Pakt für die Innenstadt, um sie positiv zu gestalten und für die Zukunft aufzustellen.“ red