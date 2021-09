CDU will Gigabitnetz im Stadtgebiet

Bensheim. Der Ausbau des Breitbandnetzes soll in Bensheim zügig vorangetrieben werden. Die CDU-Fraktion formuliert als Ziel, flächendeckend den Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Um alle Häuser zu erreichen, müssen Glasfaserleitungen in den Straßen verlegt werden. Schon heute und vor allem in Zukunft gehören Anschlüsse mit hohen Übertragungsraten zu einer modernen Infrastruktur“, bemerkt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz in einer Pressemitteilung.

Die CDU hält das Tempo des bisherigen Ausbaus für unzureichend. Noch nicht einmal 100 Mbit/s seien derzeit in allen Quartieren verfügbar. Mit Glasfaserleitungen sollen künftig 1 Gbit/s stabil angeboten werden.

Antrag im Stadtparlament

Weil sie eine solche Versorgung für das gesamte Stadtgebiet anstreben, haben die Christdemokraten gemeinsam mit SPD und FDP einen Antrag gestellt. Die Koalitionsfraktionen wollen den Magistrat beauftragen, ein Konzept für den Ausbau des „Gigabitnetzes“ in Bensheim zu erstellen und eine koordinierende Rolle zu übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dies ergänzen sie um den Vorschlag, beim Verlegen der Leitungen neue Verfahren anzuwenden. Mit dem Vibrationseinzug könnten die Kabel schneller unter die Erde gebracht werden als beim herkömmlichen Tiefbau. Ein wichtiger Aspekt für den Zeitrahmen des Ausbaus und auch kostengünstiger, wie die Bensheimer Christdemokraten in ihrer Pressemitteilung weiter ausführen

Über die Versorgung mit schnellem Internet sprechen die Fraktionsmitglieder in ihrer Sitzung heute (21.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46. red