Bensheim. Fair wurde der Wahlkampf in den vergangenen Wochen geführt, die Sachthemen standen im Vordergrund, wie die CDU positiv feststellt. Die Ebene des konstruktiven Wettbewerbs verlässt jedoch – kurz vor dem Wahltermin – ein Leserbrief (BA vom 4. März), der sich polemisch gegen die Christdemokraten richte.

„Wir können gut mit Kritik umgehen. Als größte Fraktion scheint die CDU mehr aushalten zu müssen, als die anderen Gruppen,“ sagt Christine Deppert, die als Spitzenkandidatin für die Union antritt. „Die unterschiedlichen Meinungen, die es in der Bürgerschaft gibt, respektieren wir und nehmen verschiedenste Anregungen für unsere politische Arbeit auf.“

Auf den Leserbrief entgegnet sie, dass gerade die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker für die Bürger ansprechbar sind. Die CDU sehe die Beteiligung der Einwohner bei großen wie auch kleineren Vorhaben als unverzichtbar an. Aus den vergangenen Jahren ließen sich eine Reihe von Beispielen nennen: Angefangen vom Innenstadtdialog bis hin zu Veranstaltungen, in denen über Bebauungspläne sowie Straßenbaumaßnahmen informiert und diskutiert wurde. Dem Leserbriefschreiber werfen die Christdemokraten vor, „schon mehrfach gegen die CDU agitiert zu haben“. In einer vergifteten Atmosphäre, die durch Äußerungen dieser Art herbeigerufen werde, lasse sich nichts positiv für die Stadt bewegen. Solchen Angriffen ohne sachliche Grundlage müsste entgegengetreten werden.

Die Union habe in den vergangenen Jahren mit anderen Fraktionen zusammengearbeitet, oft mussten Kompromisse eingegangen werden. Klar sei für die CDU, dass sie um möglichst große Zustimmung für ihre Ziele bei der anstehenden Kommunalwahl wirbt. Anschließend werde es darum gehen, gemeinsam in der Stadtverordnetenversammlung und mit den Bürgern für die Umsetzung der vielfältigen Vorhaben zu sorgen, heißt es abschließend. red