CDU unterstützt Stellwerk-Bebauung

Bensheim. Wohnraum entsteht in Bensheim seit vielen Jahren vorwiegend auf Konversionsflächen. Die CDU-Fraktion bevorzugt diese Entwicklung innerhalb der Siedlungsfläche als Alternative zu Neubaugebieten auf der grünen Wiese. Doch die hierfür geeigneten Grundstücke, auf denen eine gewerbliche Nutzung aufgegeben wurde, verringert sich. Potenzial biete das Areal der Deutschen Bahn am ehemaligen Stellwerk an der Dammstraße.

„Die Entwicklung des Geländes ist kein einfaches Unterfangen für den neuen Eigentümer, da die Topografie und der Lärm der Eisenbahnstrecke erschwerte Bedingungen bei der Planung für eine Bebauung mit sich bringen“, erläutert CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein für die Fraktion. „Wir sind der Auffassung, dass die Forderungen von Stadt und Politik an die schwierigen Verhältnisse angepasst werden müssen. Unser oberstes Ziel ist die Schaffung von weiterem Wohnraum, an dieser Stelle Mietwohnungen, um der großen Nachfrage in unserer Stadt zu begegnen“.

Die Christdemokraten unterstützen den Vorschlag des Magistrates, auf den Infrastrukturbeitrag zu verzichten. In Ausnahmefällen wie diesen sei das gerechtfertigt und auch zukünftig individuell zu entscheiden, wie die Mitglieder der CDU-Fraktion der Meinung sind. Auch eine Festlegung von einigen Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau lehnt die Union dort ab.

„Die Planung und Ansichten zeigen eine Verbesserung zur heutigen städtebaulichen Situation. Ein echter Hingucker wird entstehen. Die angekündigten Änderungen für die städtischen Gremien können wir nicht unterstützen, da sie die vorgelegte und schlüssige Planung verschlechtern“, so Stadtverordneter Feridun Bahadori.

In ihrer Videokonferenz am Dienstag (29.) werden die Mitglieder der CDU-Fraktion im Anschluss zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft die bevorstehenden Ausschüsse vorbereiten und unter anderem die Bebauung an der Dammstraße für die Beratung im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss mit der Ersten Stadträtin Nicole Rauber-Jung besprechen. Profitieren wird aus Sicht der CDU von der Entwicklung ebenfalls das gegenüberliegende Wohnviertel im Westen. Durch die neuen Baukörper entlang der Bahnlinie werde ein echter Lärmschutz für die westliche Wohngegend entstehen. red