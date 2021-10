CDU trifft sich mit der Feuerwehr

Auerbach. Das Feuerwehrhaus in Auerbach entspricht nicht mehr den Anforderungen. Beengte Verhältnisse in der Unterkunft in der Bachgasse und fehlende Möglichkeiten für eine Erweiterung machen es erforderlich, einen neuen Standort zu suchen (wir haben berichtet).

Über die räumliche Situation informieren sich die Mitglieder der CDU-Fraktion bei einem Ortstermin heute (19.). Sie treffen sich um 19 Uhr mit Vertretern der Feuerwehr zum Gespräch. Hierbei soll beraten werden, welche Voraussetzungen ein Neubau erfüllen muss und welche Flächen in Frage kommen.

Die Christdemokraten haben dem Bedarf- und Entwicklungsplan für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zugestimmt, der zur jüngsten Sitzung des Stadtparlaments vorgelegt worden war. Dieser umfasst für die Feuerwehr in Auerbach unter anderem ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Löschfahrzeug Logistik. Als Ersatz für zwei Löschgruppenfahrzeuge und einen Gerätewagen sollen sie in den nächsten Jahren angeschafft werden. Lücken bestehen derzeit bei den Sirenenanlagen, in Auerbach wird vor allem der westliche Stadtteil nicht von den Warnsignalen erreicht. red