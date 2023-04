CDU-Treff mit zwei Abgeordneten in Benshiem

Bensheim. Der Stadtverband Bensheim lädt zum CDU-Treff ein. Am Mittwoch, 5. April, beginnt die Zusammenkunft um 18.30 Uhr im Walderdorffer Hof, Obergasse 30, in Bensheim. „Angesprochen sind Partei-, Vorstands- und Fraktionsmitglieder sowie Ehemalige und interessierte Bürgerinnen und Bürger“, spricht Parteivorsitzender Carmelo Torre die Einladung an die Genannten aus und würde sich über eine rege Teilnahme sehr freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Birgit Heitland, Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende, sowie Michael Meister, Mitglied des Deutschen Bundestages, haben ihre Teilnahme für diesen Abend angekündigt. Sie werden über aktuelle Themen berichten, insbesondere die Vorbereitungen der Union auf die Landtagswahl in Hessen im Oktober.

Der CDU-Treff bietet die zwanglose Gelegenheit zum Gespräch und Austausch über politische und auch andere Themen. Hierbei besteht die Möglichkeit sich zu informieren oder nachzufragen und eigene Anliegen vorzutragen. Vorschläge, Ideen oder Hinweise können bei dieser Gelegenheit an die Union herangetragen werden. red