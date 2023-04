CDU-Termin im Hospital

Bensheim. Seit die Artemed-Klinikgruppe das Heilig-Geist-Hospital übernommen hat, wurde es stetig weiterentwickelt. Beispielsweise sind drei neue Operationssäle hinzugekommen. Medizinische Schwerpunkte wurden ausgebaut, eine der jüngsten Ergänzungen ist das Schlaflabor.

Versorgung rund um die Uhr

„Mit Geschick, Entschlossenheit und Sachwissen hat Artemed das Bensheimer Krankenhaus auf einen erfolgreichen Weg geführt“, sagt Stadtverordneter und Arzt Rolf Schwabenland. Die CDU-Fraktion weist auf die Notfallambulanz hin, in der alle unfallbedingten Verletzungen versorgt werden können. Rund um die Uhr ist sie besetzt und bietet damit für die Bevölkerung einen wichtigen Bestandteil der örtlichen Gesundheitsversorgung.

Am heutigen Dienstag (25.) besuchen die Christdemokraten das Heilig-Geist-Hospital, um sich über das Leistungsspektrum der Klinik und die künftige Ausrichtung am Standort zu informieren. Sie treffen sich um 19 Uhr am Haupteingang, Rodensteinstraße 94.

Ein Thema soll die Reform der Krankenhausfinanzierung sein, die vom Bund angestrebt wird. Die Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der CDU wollen erfahren, welche Auswirkungen sich aufgrund etwaiger Änderungen des Vergütungssystems und der Einführung von Versorgungsstufen für das hiesige Hospital ergeben würden.

Wirbelsäule und Urologie

In den vergangenen Jahren wurde in Bensheim ein Schwerpunkt im Bereich der Urologie etabliert, der überregional bekannt ist. Ein Wirbelsäulenzentrum ist in Kooperation mit dem Artemed-Haus in Heidelberg entstanden und die Orthopädie wird als Hauptabteilung verstärkt.

Umfangreiche Investitionen erfolgten bei den Operationssälen. Statt zuvor vier kann das Hospital inzwischen auf sieben hochmoderne Säle zurückgreifen. Auf den neusten Stand wurde dort die Medizintechnik gebracht, sowohl bei den Anästhesiegeräten als auch bei der Ausstattung des neuen Aufwachraums und der Sterilgutversorgung, heißt es abschließend. red