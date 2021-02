Bensheim. Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Bensheim sind mit einem Infostand am Samstag (27.) in der Stadtmitte präsent. Von 10 bis 13 Uhr werden sie am Bürgerwehrbrunnen in der Hauptstraße stehen und ihre Themen zur Kommunalwahl darstellen, heißt es in der Pressemitteilung der Christdemokraten.

AdUnit urban-intext1

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen und bestehenden Abstandsregelungen werden beachtet. So verzichten die Wahlkämpfer darauf, ihre Informationen zu verteilen. Die Faltblätter, in denen die Personen vorgestellt und Ziele der CDU genannt werden, liegen am Infostand zur Mitnahme aus, schreibt die Partei abschließend. red