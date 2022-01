CDU spricht über Neumarkt

Bensheim. Eine „verheißungsvolle und gleichzeitig realistische Perspektive“, so die CDU, bietet sich für das Neumarkt-Center. Die Ankündigung des Investors Blackrock Real Estate, der die Immobilie erworben hat und zügig entwickeln will, wird von der Fraktion positiv gesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit dem neuen Eigentümer zeichnet sich eine Lösung für den langjährigen Problembereich in zentraler Lage ab. Der Leerstand an dieser Stelle muss behoben werden, eine Belebung ist für die gesamte Innenstadt von Vorteil“, sagt Stadtverordnete Christine Deppert. „Die CDU unterstützt dieses Ziel.“

Die Christdemokraten wollen sich über das Vorhaben erkundigen, das einen teilweisen Abbruch der bestehenden Gebäude, den anschließenden Neubau und eine Modernisierung vorsieht. Zusätzliche Wohnungen sind in dem Konzept enthalten, im Erdgeschoss können Geschäfte und Gastronomie einziehen. Hierfür wird die Änderung des Bebauungsplans erforderlich sein. Dies biete die Möglichkeit, die städtebauliche Gestaltung des Bereichs zu verbessern. Wichtig sei, dass sich die neuen Gebäude in die umgebende Bebauung einfügen und Wegeverbindungen durch das Areal wiederhergestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wenn das Familienzentrum – wie angedacht – im Neumarkt dauerhaft eine Unterkunft erhält, ergibt sich ein weiterer Pluspunkt. Die Stadtbibliothek mit ihrem vielfältigen Angebot soll ebenfalls an dieser Stelle bleiben“, erklärt CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein.

Bestandteil im Gesamtkontext ist die Übergabe der Tiefgarage unter dem Beauner Platz an den Immobilieninvestor aus Darmstadt. Öffentliche Parkplätze bleiben erhalten. Die Union will den Vorschlag des Magistrats weiterverfolgen, ein Erbbaurecht einzuräumen – aus Sicht der Stadt besser als ein Verkauf. Die Mitglieder der CDU-Fraktion beraten am Dienstag (1.) in einer Videokonferenz über das Konzept zur Entwicklung des Neumarkts. red