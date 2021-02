Bensheim. „So stellen wir uns die Zukunft beim Thema Natur- und Klimaschutz in Bensheim vor“, blickt CDU-Stadtverordneter Feridun Bahadori für die Fraktion nach vorne. „Busse und Züge fahren mit Wasserstoff, Fahrzeuge tanken an Elektrozapfsäulen und Radfahrer erreichen auf Schnellverbindungen die Städte in der Umgebung. Die Energieversorgung erfolgt zum großen Teil über Photovoltaik und Nahwärme. Ein noch weiter Weg, der uns aber anspornt, diesen fortzusetzen“.

Die CDU will den Masterplan 100 Prozent Klimaschutz weiterhin umsetzen, wie Stadtverordneter Rico Klos erklärt: „Zentrales Ziel ist, die Treibhausgas-Emissionen zu senken. Während andere reden, handeln wir lokal mit sinnvollen, wirksamen Maßnahmen.“

Beleuchtung austauschen

Der Magistrat empfiehlt nun zwei weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Masterplan. Über den Einbau von LED-Beleuchtung in der Weststadthalle und dem Parktheater werden die städtischen Gremien in den nächsten Tagen beraten. „Hiermit werden nicht nur die in die Jahre gekommenen Beleuchtungsanlagen an die Anforderungen der Nutzer angepasst, sondern in beiden Fällen wird ein erheblicher Anteil des Stromverbrauchs durch die neue LED-Technik gesenkt“, erläutert Rudolf Volprecht.

Im Rahmen des Förderprogramms „Hessens gute Zukunft sichern“ werden Klimaprojekte von Kommunen mit einem Fördersatz von 100 Prozent vom Land finanziert. Das sei sehr erfreulich, da beide Maßnahmen ein Kostenvolumen von rund 700 000 Euro auslösen.

Über die beiden vom Magistrat vorgeschlagenen Klimaprojekte aus dem Masterplan wird die Fraktion bei ihrer Videokonferenz heute (2.) sprechen. red