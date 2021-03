Bensheim. „Für die CDU ist Bensheim die Stadt der Blüten und des Weins“, sagt CDU-Stadtverordneter Tobias Heinz. „Unser Ziel ist, das Landschaftsbild und die natürlichen Lebensräume mit der Nutzung durch die Weinberge zu erhalten und weiterzuentwickeln.“

AdUnit urban-intext1

Die Flurbereinigung am Hemsberg stelle ein Beispiel für solche Maßnahmen dar, um den Weinbau für die Zukunft zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die CDU-Fraktion will in den Gremien dafür sorgen, dass das Vorhaben finanziell durch die Stadt unterstützt wird.

Hierüber wollen sich die die Mitglieder der CDU-Fraktion am heutigen Dienstag (9.) austauschen. Mit Michael und Sebastian Jäger wollen sie über den Weinbau und die aktuelle Situation sprechen. Die Winzerfamilie betreibt seit mehreren Generationen den landwirtschaftlichen Betrieb am Rinnentor. Seit Anfang des Jahres führen sie als Pächter das Weingut der Stadt Bensheim. red