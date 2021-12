CDU schlägt 2 G-Bändchen vor

Bensheim. Einfach und entspannt in den Geschäften der Innenstadt einkaufen – trotz Zutrittsregelungen aufgrund der Corona-Pandemie. Mit der Ausgabe von „2 G-Bändchen“ wäre das möglich: Nur einmal bei der Einkaufstour und nicht erneut in jedem Laden ließe sich überprüfen, ob der erforderliche Status eines Geimpften oder Genesenen vorliegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Zugangskontrollen zu den Geschäften lassen sich vereinfachen und mehrfache Kontrollen mit Warteschlangen vermeiden. Durch die einmalige Prüfung werden die geltenden Regelungen für den Zutritt zu Einzelhandelsläden eingehalten“, sagt Stadtverordnete Christine Deppert. Deshalb schlägt die CDU vor, dass Bensheim dem Beispiel anderer Städte folgt und das Konzept ebenfalls umsetzt.

Stadtmarketing als Koordinator?

Wenn kurzfristig gehandelt würde, wäre das ein Vorteil für die Geschäftsleute in der Stadtmitte, die auf die Einnahmen in der Zeit vor Weihnachten angewiesen sind. Auch in den folgenden Wochen – solange die Auflagen gelten – könnte das Konzept für alle Beteiligten das Einkaufen erleichtern. Die Christdemokraten haben dies beim Magistrat angeregt.

Vorstellbar sei, dass das Stadtmarketing die Koordination übernehme. Die Prüfung der Geimpften- und Genesenennachweise sowie die anschließende Ausgabe der Bändchen könnte – neben weiteren geeigneten Stellen – in der Tourist-Information erfolgen. Die Bändchen wären um das Handgelenk zu binden,wie bei vielen Veranstaltungen üblich, an den Ladentüren müssten sie dann nur noch vorgezeigt werden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2