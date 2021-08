CDU sagt dem VfR Fehlheim Unterstützung für Sportplatz und Sporthalle zu

Fehlheim. Als Verein, der sich sowohl durch sportliche Angebote als auch kulturelle Aktivitäten auszeichnet, stellte sich der VfR Fehlheim beim Besuch der CDU-Fraktion dar. Vorsitzender Björn Herges stellte den Kommunalpolitikern das Vorhaben vor, den Verein moderner aufzustellen und die Organisation dynamisch zu gestalten. Erfolgreich sind die Sportler: Die Tischtennis-Mannschaft ist in die 3. Bundesliga aufgestiegen und Fußball wird in der Gruppenliga gespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben weiteren Vorstandsmitgliedern nahm auch Ortsvorsteher Stefan Stötzel an dem Termin teil. Bundestagsabgeordneter Michael Meister und Stadtverordnete sowie Magistratsmitglieder der CDU waren im Rahmen ihres Sommerprogramms nach Fehlheim gekommen.

Dort sprachen sie über den Rasenplatz, der eine neue Bewässerungsanlage benötigt, weil die bestehende veraltet und teilweise nicht mehr reparabel ist. Im Haushalt wurde zwar die Installation neuer Technik eingeplant, der Betrag reicht jedoch nicht aus. Weitere Gelder müssen bereitgestellt werden, bevor die Umsetzung erfolgen kann. Auch von den beengten Verhältnissen in der Sporthalle sowie den Umkleideräumen machten sich die Mandatsträger der CDU ein Bild. Wie anderen Vereinen mangelt es dem VfR an Nutzungszeiten in Hallen, was vor allem für das Tischtennis schwierig ist. Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz wies auf Überlegungen hin, die im Programm zur Dorfentwicklung stehen: Eine Verbesserung des Dorfgemeinschaftshauses oder eine neue Multifunktionshalle in Fehlheim. Die Christdemokraten wollen das Erstellen eines Konzeptes hierfür unterstützen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball Beim VfR Fehlheim gab es einige überraschende Abgänge Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel VfR Fehlheim Fehlheimer Tischtennisclub besteht seit 50 Jahren Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Mitgliederversammlung Vorstand arbeitet am neuen VfR Fehlheim Mehr erfahren

Ermöglichen würde dies auch weitere Sportangebote für Jugendliche. Bei den jüngsten Mitgliedern wächst der VfR derzeit stark, großen Zuspruch findet die Ballspielgruppe für Kinder ab drei Jahren. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2