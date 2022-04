CDU-Rundgang durch Auerbach

Auerbach. Zu einem Rundgang durch Auerbach kommen die Stadtverordneten der CDU am Dienstag (19.) zusammen. Unter anderem werden sie sich nach der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes erkundigen und über die geplante Sanierung der Kindertagesstätte in der Jacob-Löhr-Straße sprechen. „Wir wollen uns über aktuelle Vorhaben informieren“, erklärt Petra Jackstein für die CDU-Fraktion, die auch Ortsbeirätin in Auerbach ist.

Vom Bahnhof zu Sanner

Dazu zählen Überlegungen, wie das Gelände der Firma Sanner künftig genutzt werden könnte. Der Betrieb wird in das Gewerbegebiet Stubenwald umsiedeln, so dass der bisherige Standort absehbar Potenzial für ein neues Wohnquartier bietet.

Konkreter gestaltet sich die Entwicklung der Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße: Für ihr Areal zwischen Brüder-Grimm- und Weserstraße wird der Bebauungsplan an die heutigen Erfordernisse angepasst. Damit soll der Standort langfristig gesichert werden.

Gespräch mit dem Gewerbekreis

Ein Gespräch mit dem Vorstand des Gewerbekreises Auerbach bildet den Abschluss des Rundgangs der Christdemokraten, an dem auch Ortsvorsteher Robert Schlappner teilnehmen wird. Themen sollen die Situation des Einzelhandels im größten Stadtteil, auch die jüngst gestartete Sonntagsöffnung, und die Förderung des Tourismus sein.

Die Mitglieder der Fraktion beginnen ihren Rundgang am Dienstag (19.), um 19 Uhr, am Auerbacher Bahnhof in der Wilhelmstraße. Zur Teilnahme laden sie interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. red