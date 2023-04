CDU-Ortstermin bei Reckeweg

Bensheim. Der erste Termin in den Osterferien führt die Mitglieder der CDU-Fraktion zur Pharmazeutischen Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH. Bei dem Besuch des Unternehmens wollen sie sich nach der aktuellen Lage der Wirtschaft und den örtlichen Rahmenbedingungen erkundigen.

„Die Firma Reckeweg blickt auf eine lange Tradition, sie ist familiengeführt und bekennt sich seit vielen Jahrzehnten zu Bensheim als Standort“, sagt Stadtverordnete Petra Jackstein. „Zuletzt ist der Betrieb deutlich gewachsen. Die Grundlage für die Baumaßnahmen wurden auch durch die positiven Entscheidungen der städtischen Gremien geschaffen.“

Einer der größten Arbeitgeber

Ein Bebauungsplan war aufzustellen, das Unternehmen hat die erforderlichen Flächen erworben. Schließlich sind unter anderem eine zusätzliche Produktionshalle und ein neues Hochregallager entstanden.

Reckeweg ist zudem einer der größten Arbeitgeber mit 250 Beschäftigten. Neben dem Beitrag zur regionalen Wirtschaftskraft interessieren sich die Christdemokraten auch für die ökologische Ausrichtung: Beim Verpackungsmaterial wird auf Nachhaltigkeit gesetzt und mit einer eigenen Photovoltaikanlage klimafreundlich Strom erzeugt.

In Bensheim stellt die Firma homöopathische Produkte für Mensch und Tier her, die international verkauft werden. Vor Kurzem ist sie in den Markt für Medizinalcannabis eingetreten und stellt sich zukunftsorientiert auf.

Die Stadtverordneten der CDU treffen sich am heutigen Dienstag (4.), um 19 Uhr, bei der Firma Reckeweg, Berliner Ring 22. red