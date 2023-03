CDU-Ortstermin bei der Tafel

Bensheim. Lebensmittel, die in den Geschäften nicht mehr verkauft werden können, werden von der Tafel an Bedürftige verteilt. Damit bietet der Verein eine bedeutende Unterstützung für Personen, die über wenig Geld für Einkäufe des täglichen Bedarfs verfügen.

Seit 17 Jahren ist die soziale Initiative in Bensheim aktiv. Die CDU hat den Aufbau der Tafel in dieser Zeit positiv begleitet. Befürwortet hat sie anderem, dass die Stadt den Verein finanziell unterstützt, schreiben die Christdemokraten.

Notlagen lindern

„Überschüssige Lebensmittel zu verschenken ist besser, als sie wegzuwerfen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten gemeinsam mit den Spendern aus Handel und Produktion eine sehr wertzuschätzende Arbeit,“ sagt Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer. „Damit lindern sie die Notlage der Menschen, die von Armut betroffen sind.“

Die Tafel Bensheim hat ein eigenes Gebäude in der Rheinstraße, dort findet die Ausgabe der Waren statt. Inzwischen stoßen die Räumlichkeiten an Kapazitätsgrenzen, sie erweisen sich als zu klein. Zumal im vergangenen Jahr ein hoher Anstieg an Kundinnen und Kunden zu verzeichnen war.

Überlegt wird daher, einen Anbau am bestehenden Haus zu errichten. Die Stadtverordneten der CDU wollen sich bei einem Besuch über die Pläne informieren. Am heutigen Dienstag (28.) kommen sie um 19 Uhr bei der Tafel in der Rheinstraße 4a zusammen. red