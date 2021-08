CDU-Infostand mit Michael Meister in Bensheim

Bensheim. In vier Wochen findet die Bundestagswahl statt, per Briefwahl können bereits die Stimmen abgegeben werden. Die CDU stellt am Samstagvormittag (28.) in der Bensheimer Fußgängerzone ihre Ziele für die nächsten Jahre an einem Infostand vor.

Dr. Michael Meister wird dort ab 11.30 Uhr für Gespräche zur Verfügung stehen. Der seitherige Abgeordnete, der vor vier Jahren für den Wahlkreis Bergstraße in das Parlament gewählt wurde, tritt erneut als Direktkandidat für die CDU an.

Der Infostand der Christdemokraten befindet sich am Bürgerwehrbrunnen in der Fußgängerzone. red