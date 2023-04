CDU-Infostand mit Birgit Heitland

Bensheim. Die amtierende Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Birgit Heitland wird am heutigen Samstag (29.) ab 10 Uhr am Infostand der CDU Bensheim am Bürgerwehrbrunnen in der Innenstadt vor Ort sein. Begleitet wird sie von Fraktions- und Vorstandsmitgliedern der Christdemokraten.

Hier besteht die Möglichkeit, mit der Wahlkreiskandidatin ins Gespräch zu kommen und aktuelle Informationen über verschiedene Themen aus dem Hessischen Landtag sowie aus dem Bergsträßer Kreistag zu erhalten.

„Wir stehen für Fragen gerne in der Innenstadt. Das ermöglicht Dialog und Kommunikation über politische Themen“, heben Parteivorsitzender Carmelo Torre und Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz die geplante Aktion mit Heitland hervor. Mit dem Infostand bieten der Stadtverband und die Fraktion regelmäßig sowie auch in den kommenden Wochen die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Mandatsträgern. red