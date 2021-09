Bensheim. Der Info-Stand der CDU steht am heutigen Samstagvormittag (18.) am Bürgerwehrbrunnen in der Stadtmitte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort informieren die Bensheimer Christdemokraten zur Bundestagswahl und stellen ihre Ziele vor. Die Mitglieder und Mandatsträger der CDU bieten die Gelegenheit zum Gespräch. red