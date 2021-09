Auerbach. Am heutigen Samstag (4.) führt die CDU den Wahlkampf zur Bundestagswahl mit einem Infostand in Auerbach fort. Die Christdemokraten stehen vor dem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße. Dort informieren sie von 10 bis 12 Uhr über ihre Ziele und den Wahlkreiskandidaten Michael Meister. red

