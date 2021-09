CDU-Infostand am Bürgerwehrbrunnen

Bensheim. Am heutigen Samstagvormittag (25.) informiert die CDU nochmals in der Bensheimer Fußgängerzone über den Wahlkreiskandidaten Michael Meister und ihr Programm zur Bundestagswahl. Die Christdemokraten stehen am Bürgerwehrbrunnen in der Hauptstraße.

Zum virtuellen Wahlabend lädt die Union für Sonntag (26.), ab 20 Uhr, ein. Die CDU-Mitglieder wollen über das Ergebnis diskutieren. Der Zugang zur Videokonferenz ist per E-Mail an briefkasten@cdu-bensheim.de abrufbar, wie der Stadtverband mitteilt. red