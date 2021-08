CDU heute beim VfR Fehlheim

Fehlheim. Den VfR Fehlheim besuchen die Mitglieder der CDU-Fraktion am heutigen Dienstag (10.). Mit Vorstandsmitgliedern des Vereins kommen die Stadtverordneten zusammen, um sich über die ehrenamtliche Tätigkeit im Sportbereich zu informieren und aktuelle Themen zu diskutieren.

„Wir setzen uns dafür ein,die vielfältigen Sportanlagen in der Stadt in gutem Zustand zu halten. Investitionen sollen das Angebot verbessern“, sagt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz. „Das gilt ebenso für die Ortsteile, in denen die Möglichkeiten für Sport im Verein zu unterstützen sind.“

Im Rahmen ihres diesjährigen Sommerprogramms findet das Gespräch mit dem VfR Fehlheim statt. Teilnehmen wird an dem Termin zudem Bundestagsabgeordneter Michael Meister.

Neben der Situation des Sportplatzes und der Hallen wird das freiwillige Engagement ein Thema sein. Insbesondere für die Jugend ist es wichtig, dass Angebote zur Verfügung stehen, die von Trainerinnen und Trainern ehrenamtlich geleitet werden. Für die Förderung dieser Arbeit wollen sich die Christdemokraten weiterhin einsetzen.

Treffpunkt für den Termin ist heute (10.), um 19 Uhr, auf dem Sportplatz in Fehlheim in der Hofgartenstraße. red