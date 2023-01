CDU für Photovoltaik auf dem Firmendach

Bensheim. Deutschlandweit bekannt ist die Firma Baldur-Garten mit Sitz in Bensheim, die auf den Online-Versand von Pflanzen – besonders Neuheiten und Raritäten – spezialisiert ist. Die CDU-Fraktion besucht am Dienstag (31.) die Zentrale des Unternehmens im Gewerbegebiet Stubenwald.

„Wir erkundigen uns regelmäßig bei den örtlichen Betrieben, wie sie sich entwickeln. Vor allem geht es um die Rahmenbedingungen, die Bensheim als Wirtschaftsstandort bietet und die wir weiterausgestalten können“, sagt Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz.

In den Dialog mit den Verantwortlichen von Baldur-Garten gehen die Christdemokraten, um sich über die Situation des Unternehmens zu informieren, das wie andere sowohl Arbeitsplätze bietet als auch Steuern in die Stadtkasse zahlt. Bis zu 500 Beschäftigte in der Hauptsaison hat der familiengeführte Spezialversender.

Als Trendsetter sieht er sich mit den Pflanzenzüchtungen, die überdas Internet angeboten werden. Geliefert wird in das Bundesgebiet und darüber hinaus in das angrenzende Ausland. Das moderne Versandzentrum der Firma befindet sich im Bensheimer Westen, daneben das Verwaltungsgebäude mit dem Kundenservice.

Innovativ zeigt sich Baldur-Garten mit einer Photovoltaik-Anlage, die vor Kurzem auf dem Dach des Betriebs aufgestellt wurde. 748 Solarmodule mit einer Leistung von über 300 Kilowatt-Peak sorgen dafür, dass ein Teil des benötigten Stroms selbst produziert werden kann. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem kommunalen Energieversorger GGEW AG umgesetzt.

„Große Flächen, wie sie auf den Hallen von Unternehmen verfügbar sind, stellen ein großes Potential für die Nutzung der Sonnenergie dar“, sagt CDU-Stadtverordneter Feridun Bahadori. „Deshalb sehen wir es als sinnvoll an, weitere Firmen für die Installation von Solarzellen zu gewinnen. Diese können einen bedeutenden Beitrag leisten.“

Die Mitglieder der CDU-Fraktion treffen sich am Dienstag (31.), um 19 Uhr, am Firmensitz von Baldur-Garten, Albert-Einstein-Allee4-6. red