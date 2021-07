CDU-Fraktion trifft sich in Gronau

Gronau. Vor Ort kommen die Stadtverordneten der CDU am Dienstag (20.) in Gronau zusammen. Treffpunkt für ihren ersten Termin im diesjährigen Sommerprogramm ist um 19 Uhr am Römer.

Die Christdemokraten wollen sich über aktuelle Themen informieren: Die laufenden Arbeiten zur Sanierung der Märkerwaldstraße und das erstellte Programm für die Dorfentwicklung. Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit wird über Anliegen aus Gronau berichten.

Während der Ferien hat die CDU-Fraktion eine Reihe von Besuchen geplant. Wie Vorsitzender Tobias Heinz berichtet, wird es unter anderem um den Ausbau der Kinderbetreuung, Förderung der Vereine und Maßnahmen für klimastabile Wälder gehen. red