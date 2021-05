CDU-Fraktion sieht sich von den Grünen diffamiert

Bensheim. Für die CDU ist und war nach eigenen Angaben klar: „Mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Das galt in Bensheim in den vergangenen Jahren und wird auch künftig so bleiben.“

Umso entrüsteter sind die Christdemokraten über den „infamen Vorwurf“, den die Grünen im Zusammenhang mit der Besetzung von Gremien erheben. Die Wahl jeweils eines Vertreters der AfD in die beiden Betriebskommissionen sei keineswegs alleinige Entscheidung der CDU gewesen, wie in einer Pressemitteilung behauptet wurde. Vielmehr habe sich dies aus der Besprechung aller Fraktionsvorsitzenden ergeben, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag erstellt haben.

Das heißt, dass auch die Vorsitzenden der Grünen-Fraktion an der Vorbereitung beteiligt waren und zugestimmt haben, erklärt die CDU. Sie haben – wie die anderen – den Wahlvorschlag unterschrieben, in dem der Kandidat der AfD aufgeführt war. Nur dieser sogenannte „einheitliche Wahlvorschlag“ stand schließlich zur Abstimmung.

Die CDU betont, dass es ohne die Unterschrift der Grünen keine solche gemeinsame Liste gegeben hätte, in der Personen aus allen Fraktionen aufgeführt waren. Im Paket hatten sich die Stadtverordneten auf die Sitzvergabe in den zu besetzenden Gremien insgesamt geeinigt. Hierbei seien auch die Verteilung in den Kommissionen der Eigenbetriebe Kinderbetreuung sowie Stadtkultur abgesprochen worden. Dies sind die einzigen städtischen Gremien, in denen der AfD-Fraktion ein Sitz zugestanden wurde.

Ein Novum bei der Magistratswahl

Dagegen ist die AfD weder im Magistrat vertreten noch stellt sie einen stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher. Dies sei der CDU sehr wichtig gewesen. Gleichzeitig wurde auch das Ansinnen verfolgt, die Wahl von Personen der FDP, BfB und FWG in die „Stadtregierung“ abzusichern. Durch das gemeinsame Aufstellen der Listen wurde erreicht, dass insbesondere auch diese kleineren Fraktionen bedeutende Positionen wahrnehmen können.

So war es ein Novum, dass für den Magistrat nur ein Wahlvorschlag bestand, den die Fraktionen gemeinsam mit ihren Vertretern besetzt hatten. Von allen Seiten war das Ziel einer besseren Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik formuliert worden. Den Worten für einen neuen Politikstil wollte die CDU nun Taten folgen lassen durch das einvernehmliche Vorgehen, heißt es in der Pressemitteilung der CDU.

Dies hätte ein positiver Auftakt für die neue Wahlperiode sein können, „den die Grünen jedoch in das Gegenteil verkehren“. In den Gesprächen hätten sie die anderen Fraktionen im Glauben gelassen, den vereinbarten Weg mitzugehen. Mit den Unterschriften ihrer Vorsitzenden sei das bestätigt worden. Doch dann enthielten sich die Grünen als einzige bei der Abstimmung über die Liste, die sie selbst mit eingebracht hatten.

„Eine Doppelmoral“

„Eine Doppelmoral müssen sich die Grünen vorwerfen lassen angesichts des Versprechens einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit einerseits und den wüsten Attacken gegen die CDU andererseits. Anscheinend geht es den Grünen gar nicht um ein neues gutes Miteinander“, monieren die Christdemokraten.

Es herrschte Schweigen

In der Stadtverordnetenversammlung konnten sich die Grünen weder zur Zustimmung noch zur Ablehnung durchringen, sie enthielten sich der Stimme. Seit den Vorgesprächen vor einem Monat wäre aus Sicht der CDU hinreichend Zeit gewesen, den anderen Fraktionen zu sagen, dass sie diesen Wahlvorschlag doch nicht mittragen. „Vor allem hätten sie diesen dann nicht unterschreiben und mit einreichen dürfen.“

In der Parlamentssitzung habe sich kein Stadtverordneter der Grünen zu Wort gemeldet, um sich gegen die Besetzung auszusprechen: Es herrschte Schweigen.

Erst nach erfolgter Wahl äußerten sie sich schriftlich über eine Pressemitteilung, „um sich in Szene zu setzen. Ihnen fällt hierbei nichts Besseres ein, als andere anzugreifen. Jedoch tragen die Grünen selbst Verantwortung“, so die CDU. Bei der Position des stellvertretenden Mitgliedes im Kuratorium der Stiftung Heilig-Geist-Hospital werde dies noch einmal deutlich.

Diese fiel ebenfalls an die AfD, obwohl die Grünen hierfür eine Person hätten vorschlagen können. Sie unterließen es jedoch, einen Kandidaten zu nennen, und verhinderten die Besetzung nicht, die nun von ihnen kritisiert wird. Auch an dieser Stelle habe sich der Widerstand der Stadtverordneten der Grünen darin erschöpft, sich bei der Wahl der Stimme zu enthalten.

„Das Verhalten der Grünen stellt sich als unaufrichtig dar. Durch ihr belehrendes und hinterhältiges Agieren erweisen sie dem angestrebten besseren Klima in der Kommunalpolitik einen Bärendienst“, meint die CDU in ihrer Pressemitteilung abschließend. red