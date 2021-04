CDU-Fraktion legt Stellvertreter fest

Bensheim. Mit einem neuen Vorstand und in geänderter Aufstellung für die Gremien startet die CDU-Fraktion in die gerade begonnene Wahlzeit. Vor der ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung hat die 15-köpfige Gruppe die Besetzung verschiedener Positionen festgelegt.

Tobias Heinz wurde bereits als Vorsitzender gewählt. Ihm zur Seite stehen Petra Jackstein und Bernhard Stenger als Stellvertreter, wie die Fraktionsmitglieder nun einstimmig entschieden haben und die CDU in einer Pressenotiz mitteilt.

Jackstein gehörte bereits in den vergangenen Jahren dem Stadtparlament an und soll weiterhin einen der Sitze im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss einnehmen. Zudem ist sie Ortsbeirätin in Auerbach. Als Stadtverordneter neu gewählt wurde Stenger, der im Haupt- und Finanzausschuss mitarbeiten wird.

Die CDU-Geschäftsführung übernimmt Rudolf Volprecht. Er soll nach der Wahl des Magistrats in die Fraktion nachrücken, dem Ortsbeirat Schönberg gehört er über die parteiübergreifende Liste an.

Ottiger kandidiert als Stadträtin

Als ehrenamtliche Stadträte kandidieren Waltrud Ottiger, Oliver Roeder und Hans Seibert. Die Christdemokraten wollen entsprechend ihrem Wahlergebnis drei Positionen im Magistrat besetzen, für die sie ihre Vorschläge festgelegt haben.

Roeder und Seibert gehörten dem Gemeindevorstand schon in den zurückliegenden Jahren an, die dritte Position nimmt Ottiger ein. Sie war Anfang 2020 in die Fraktion gewechselt und erreichte bei der Kommunalwahl auf der Liste der CDU ein Mandat.

Als Stadtverordnetenvorsteherin schlägt die Union wieder Christine Deppert vor. Sie soll ihr Amt weiterführen, gewählt wird bei der ersten Sitzung des Parlaments am kommenden Donnerstag, 29. April. red

