CDU-Fraktion besucht das Hochstädter Haus

Bensheim. Die Stadtverordneten der CDU führt es am kommenden Dienstag (27.) ab 19.30 Uhr im Zuge ihres Sommerprogrammes zum Hochstädter Haus. Dort waren die Mitglieder der Fraktion in den vergangenen Jahren schon öfters. „Aktuell wollen wir uns über die fertiggestellte Außenanlage im Umfeld der Einrichtung erkundigen und diese besichtigen“, teilt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Jackstein mit.

Bereits bei der vor kurzem stattgefundenen offiziellen Eröffnung konnten einzelne Vertreter der Union einen ersten Blick in Augenschein nehmen. Auch der Eingang des Stollens ist Bestandteil der Umgestaltung, der an den Marmorabbau in vergangenen Zeiten erinnern soll.

Mit Vertretern des Fördervereins Heimatpflege Hochstädten und des Ortsbeirates wollen sich die Mitglieder der CDU-Fraktion austauschen und unter anderem über einzelne Punkte der Dorfentwicklung sprechen. Wie Stadtverordnete Sibylle Becker berichtet, besteht in Verbindung mit dem neu gestalteten Außenbereich am Hochstädter Haus die Idee, die angrenzende Grünfläche zusammen mit dem Goethebrunnen aufzuwerten. Um beide Orte zu verbinden und aufzuwerten, könnte eine Holzbrücke über den Ziegelbach errichtet werden, so dass der Brunnen direkt vom Hochstädter Haus aus erreicht werden kann.

Zuvor wollen die CDU-Stadtverordneten den sogenannten Sommerweg vom Parkplatz Fürstenlager am dortigen Café zum Hochstädter Haus laufen. Dieser führt parallel zur Mühltalstraße auf der Südseite am Waldrand. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz an der Bachgasse 99 in Auerbach. red

