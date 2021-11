CDU fordert Erdkabel statt Freileitung

Bensheim. Als Ersatz für die Hochspannungsleitung am Berliner Ring fordert die CDU-Fraktion ein Erdkabel. Dies müsse der Netzbetreiber bei der anstehenden Erneuerung der Stromtrasse umsetzen, wie die Stadtverordneten seit fünf Jahren verlangen. „Das Planfeststellungsverfahren ist der geeignete Zeitpunkt, um eine Veränderung herbeizuführen und die Wohnqualität zu verbessern“, sagt CDU-Stadtverordneter Dominik Jakob. Und weiter: „Wir unterstützen den Vorschlag des Magistrats, gegen das Vorhaben, dort weiterhin eine Freileitung zu führen, Einwände zu erheben.“

Die heutige Trasse zwischen Pfungstadt und Heppenheim wurde 1926 errichtet. „Die Strommasten gehören in der heutigen Zeit aus der Siedlung heraus, vor allem zum Schutz der dort lebenden Menschen“, schreibt die CDU. Die Christdemokraten hatten angestrebt, dass die vom Magistrat vorgeschlagene Erdverkabelung von Anfang an in das Planfeststellungsverfahren münden sollte. Hierfür wäre die Bereitschaft der Westnetz GmbH erforderlich gewesen, diese aufzunehmen. Der Netzbetreiber antwortete im Frühjahr 2019: „Zwar ist eine Erdverkabelung technisch möglich, soll aber aus Kostengründen nicht weiterverfolgt werden“, berichtet die CDU-Fraktion sinngemäß aus dem damaligen Antwortschreiben.

Dass ein Erdkabel als Alternative zur bestehenden 110 kV-Hochspannungsfreileitung machbar sei, habe eine Studie gezeigt, die von der Stadt in Auftrag gegeben worden war. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine autobahnnahe Verlegung der Leitung im Boden westlich der A5 möglich wäre. Seit Oktober dieses Jahrs läuft das entscheidende Planfeststellungsverfahren. Bislang plant die Betreiberfirma, auf der vorhandenen Strecke die Leitungen zu ersetzen und die Masten zu erhöhen. Zum laufenden Verfahren können Stellungnahmen bis zum 14. Januar 2022 eingereicht werden.

Hiervon werde auch die Stadt Bensheim Gebrauch machen und eine Stromtrasse als Erdkabel als Alternative vorschlagen. Die Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren liegt den städtischen Gremien in der letzten Sitzungsrunde in diesem Jahr zur Entscheidung vor.

Über die Inhalte sprechen die Mitglieder der CDU-Fraktion bei ihrer wöchentlichen Sitzung, die am heutigen Dienstagabend (30.) als Videokonferenz stattfindet. red