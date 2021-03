Bensheim. Im Superwahljahr war der vergangene Sonntag für die Kommunalpolitik von hoher Bedeutung. Die Entscheidung lag bei den Bürgern, die auf bis zu fünf verschiedenen Stimmzetteln wählen konnten. „Eine echte Herausforderung für alle Beteiligte, vor allem bei der Organisation und Auszählung der Stimmen. Das gilt gerade in Corona-Zeiten“, sagt Spitzenkandidatin Christine Deppert für die CDU. „Wir danken Wählern, die ihre Möglichkeit der Stimmabgabe genutzt haben“, erklärt CDU-Parteivorsitzender Tobias Heinz. „Unser Dank gilt auch den vielen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen gesorgt haben. Ihr Einsatz macht den demokratischen Prozess erst möglich.“ Ebenso erkennen die Christdemokraten die Arbeit der Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung an, die derzeit mit der weiteren Auszählung der Stimmzettel befasst sind.

Sie haben über eine lange Zeit und unter Berücksichtigung der herrschenden Pandemie tolle Arbeit geleistet, so die CDU. „Alles war super vorbereitet, als Wahlvorstand kann ich das absolut bestätigen“, sagt Carmelo Torre für die Fraktion. „Auch an das kleinste Detail wurde gedacht und Hilfestellung geleistet.“

In ihrer heutigen (16.) Videokonferenz wollen die Mitglieder der CDU-Fraktion über die vorliegenden Wahlergebnisse sprechen. red