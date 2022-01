CDU Bensheim will Dorfentwicklung angehen

Bensheim. Nach Aufnahme der Stadtteile von Bensheim in das Dorfentwicklungsprogramm und abgeschlossenem Erstellen des Konzepts steht die Umsetzungsphase bevor: Das Integriertekommunale Entwicklungskonzept (IKEK), in dem zahlreiche mögliche Maßnahmen enthalten sind, wurde vom Land freigegeben. Nun ist es von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, zuvor beraten die Ortsbeiräte darüber.

„Die CDU will die Stadtteile weiter stärken und dabei unterstützen, ihre Lebendigkeit zu erhalten“, sagt Stadtverordneter Rico Klos. „Mit dem Förderprogramm des Landes ist es möglich, hierzu Projekte sowohl der Kommune als auch von Privatleuten umzusetzen und eine finanzielle Unterstützung zuerhalten.“

Ziel ist, vor Ort die Daseinsvorsorge zu sichern, den demografischen sowie strukturellen Wandel und die städtebauliche Entwicklung zu gestalten. Dies reicht von den Gemeinschaftshäusern über Freizeitangebote bis hin zu Nahversorgern und Mobilität. In den Fördergebieten – vor allem die alten Ortskerne und Kulturdenkmäler – können private Vorhaben zur Sanierung und Modernisierung von Gebäuden bezuschusst werden.

„Bis zum Jahr 2027 läuft die Förderung, deshalb soll mit der Umsetzung alsbald begonnen werden“, erklärt CDU-StadtverordneterRudolf Volprecht. Für jedes einzelne Vorhaben ist ein Bewilligungsantrag beim Kreis Bergstraße zu stellen; im Rahmen der landesweiten jährlichen Mittelplanung können diese berücksichtigt werden. Zudem müssen die finanziellen Anteile für kommunale Projekte im städtischen Haushalt zur Verfügung stehen.

Die Christdemokraten wollen daher dem Vorschlag des Magistratsfolgen, den Plan für Zeit, Kosten und Finanzierung jährlich zu überprüfen. Die einzelnen Maßnahmen müssen noch konkretisiert werden, ihre Umsetzung soll nach Priorität erfolgen.

Aufnehmen will die CDU-Fraktion die Ergebnisse aus den anstehenden Beratungen in den Ortsbeiräten. Über den Stand der Teilnahme am Dorfentwicklungsprogramm sprechen die Stadtverordneten der Unionbei ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (25.), die als Videokonferenz stattfindet. red

