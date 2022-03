Das Glasfasernetz soll in Bensheim zügig ausgebaut werden, um eine schnelle Internetanbindung in der gesamten Stadt verfügbar zu machen. Möglich ist, dieses Ziel bis zum Jahr 2028 zu erreichen, wie die GGEW AG in Aussicht stellt.

„Zu viele Lücken bestehen bei der Versorgung mit Breitbandanschlüssen. In den vergangenen Jahren waren verschiedene Anbieter aktiv, doch stehen in den meisten

...