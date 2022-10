CDU Bensheim äußert sich zum Thema Sirenen

Bensheim. Die Sirenen im Stadtgebiet sollen auf elektrische Anlagen umgerüstet und auch Standorte ergänzt werden. Um sicherzustellen, dass die Bevölkerung flächendeckend bei Gefahren gewarnt werden kann, befürwortet die CDU-Fraktion die geplanten Investitionen.

„Wir sorgen für Verbesserungen beim Katastrophenschutz. Neben dem Konzept für die Sirenen gilt dies unter anderem im Hinblick aufeinen längeren Stromausfall“, sagt Stadtverordneter Rico Klos. Damit die Feuerwehren bei einem solchen Szenario einsatzfähig bleiben, werden ein Lager für Treibstoffe eingerichtet und ihre Unterkünfte mit Notstromversorgung ausgestattet (wir haben berichtet). Auf einen Antrag der Koalitionspartner CDU, SPD und FDP gehe der Auftrag an den Magistrat zurück, weitere elektrische Sirenen zu errichten. Das Konzept, das sich aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr ergibt und zur Beratung in den Gremien vorliegt, sieht vor, 25 Anlagen umzubauen oder neu zu schaffen. Für die Umsetzung innerhalb der nächsten vier Jahre sind 560 000 Euro erforderlich.

Die Christdemokraten sehen es als wichtig an, gleichzeitig mit der technischen Umrüstung die Bürgerinnen und Bürger über die Bedeutung der verschiedenen Signale zu informieren. Nicht mehr ausreichend bekannt sind diese, da die Sirenen in den vergangenen Jahrzehnten kaum eingesetzt wurden.

In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (11.) beraten die Stadtverordnetender CDU über die vorgeschlagenen Standorte für die Anlagen, die sich auf die Kernstadt und die Stadtteile erstrecken. Die Fraktion tagt um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, Bensheim.

Für die Umsetzung des Konzeptes hoffen sie auf finanzielle Förderung. So hat das Land Hessen für die Standorte auf dem Feuerwehrhaus in der Robert-Bosch-Straße und auf dem Rathaus in der Kirchbergstraße, die als erste umgebaut werden, bereits einen Zuschuss gezahlt. red