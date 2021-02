Bensheim. Dass Klimapolitik und Umweltschutz für die Union keine Randthemen mehr sind, offenbart sich seit einigen Jahren auf allen politischen Ebenen. Die Bewahrung der Schöpfung wird sogar als Teil des Gencodes einer bürgerlich-christlich-konservativen Partei verstanden. Ähnlich auch in Bensheim. Im Kommunalprogramm wird dem Komplex relativ viel Raum gegeben.

Das Thema dürfe aber nicht isoliert betrachtet werden, sondern sei ein integrativer Bestandteil einer übergeordneten politischen Linie, heißt es aus der Fraktionsspitze. „Stadtentwicklung und Umweltschutz widersprechen sich nicht, sondern müssen gemeinsam gedacht werden“, betont Carmelo Torre, der am 14. März auf Listenplatz 4 antritt.

Blühstreifen, Bienenwiesen und Biotopverbund Der Flächenverbrauch in Bensheim muss nach Ansicht der CDU insgesamt begrenzt werden. Bei der Entwicklung neuer Areale für Gewerbe seien bereits in der Vergangenheit entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt worden. Häufig sei es auch zu einem Mehrausgleich (Überkompensation) gekommen. Beispielhaft nennt Torre den geplanten Umzug der Firma Sanner von Auerbach in den Stubenwald. Einer neuen Gewerbefläche von 30 000 Quadratmetern stünden rund 21 000 Quadratmeter an biologisch wertvoller Ausgleichsfläche gegenüber, die im Zuge des Projekts geschaffen werde. Auf der ehemaligen Neckarschlinge am Langwadener Bogen südlich des kleinen Stadtteils soll durch verschiedene Naturschutzmaßnahmen ein artenreiches Grünland mit Lebensräumen für Vögel und Amphibien sowie andere Wasserlebewesen entstehen. Das rund sieben Hektar große Areal wird von der CDU als wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem Biotopverbund gesehen. „Unter Federführung der CDU“, so Torre, seien bedeutsame Naturschutzprojekte zur Sicherung und Entwicklung von Biotopen und zur Renaturierung von Gewässern umgesetzt worden. Darunter die Winkelbachaue bei Auerbach, die Renaturierung des Meerbachs im Meerbachtal sowie der Lauter in der Innenstadt. Hinzu kämen Blühstreifen und Bienenwiesen im gesamten Stadtgebiet. Zum Grüngürtel zählten außerdem Naturschutzgebiete, Biotope und Streuobstwiesen. Die Christdemokraten sprechen von einer „Vorreiterrolle“, die Bensheim seit Jahrzehnten beim Naturschutz in der Region einnehme. tr

Bei einem Outdoor-Termin am Hemsberg haben vier Spitzenkandidaten die „grünen“ Ziele und Motive der Partei erläutert. Bei frühlingshaften Temperaturen und klarem Himmel hat die CDU den Blick nicht nur über die Rheinebene, sondern vor allem über die nächsten fünf Jahre schweifen lassen. Denn während die Bensheimer Reben gerade noch im Winterschlaf schlummern, befindet sich der Stadtverband seit Wochen im Wahlkampfmodus. Erstes Thema im Weinberg war dann auch die Flurbereinigung.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Bild der Landschaft merklich verändert. Insbesondere durch den Rückzug des Weinbaus aus den wirtschaftlich eher ungünstigen Steillagen und dem weitgehenden Verzicht auf die obstbauliche Nutzung sind immer mehr Brachflächen entstanden. Die über viele Jahrzehnte entstandene Kulturlandschaft, deren Bild von der menschlichen Nutzung geprägt wurde und wird, entwickelt sich in eine Richtung, die den Zielen entgegensteht: nämlich den Erhalt des Weinbaus, die Förderung des Fremdenverkehrs und die Bewahrung der ökologischen Vielfalt, so Petra Jackstein über die Motive des interkommunalen Verfahrens, das sich aktuell auf die Städte Bensheim und Zwingenberg konzentriert.

Ortstermin im Weinberg

In Bensheim geht es um den Bereich Hemsberg mit Hahnberg, bei den nördlichen Nachbarn erstreckt sich der Prozess auf Teile der Weinlage Alte Burg. Die „agrarstrukturelle Entwicklungsplanung“ läuft unter dem Titel „Bergsträßer Reben- und Blütenhang“. Auf Bensheimer Gemarkung geht es um knapp 60 Hektar Rebfläche.

„Der Weinbau als Bestandteil der Kulturlandschaft in Bensheim ist uns sehr wichtig“, so Jackstein. Das Verfahren soll den Charakter der Szenerie nicht verändern, aber die praktische Nutzung erleichtern. Ziele sind eine bessere Bewirtschaftung durch den Ausbau und die Befestigung der Wege, damit Winzer und Landwirte auch mit größeren Fahrzeugen zu ihren Grundstücken kommen.

Mittelfristig müsse man auch in Bensheim – wie in Zwingenberg – das Thema Tröpfchenbewässerung der Weinberge im Auge behalten, so Carmelo Torre. Insbesondere in steileren Lagen und auf frisch bestockten Flächen richten trockene Jahre immer wieder erhebliche Schäden an.

Durch die Flurbereinigung soll aber auch das ortstypische Landschaftsbild erhalten bleiben. Gerade die Weinberge unweit des Stadtkerns dienten vielen Bensheimern als attraktives Naherholungsgebiet, so der Vorsitzende und stellvertretende Fraktionschef Tobias Heinz (Listenplatz 2), der auch die zunehmende Verschmutzung öffentlicher Flächen ansprach: Gerade während des Lockdowns ziehe es viele Menschen in die freie Natur – und daran sei auch nichts auszusetzen. Es könne aber nicht angehen, dass an beliebten Hot-Spots wie der Erlache und dem Niederwaldsee Unmengen an Müll zurückbleibe, der dann von anderen – beispielsweise dem Angelverein – entsorgt werden müsse.

Hitzestress für den Wald

Ein anderes, klimatisches Problem ist der Zustand des Waldes. Die trockenen Jahre 2018 und 2019 haben erhebliche Schäden angerichtet, so Waltrud Ottiger (Listenplatz 7). Die damit einhergehende Massenvermehrung von Borkenkäfern hat viele Fichten und Lärchen zum Absterben gebracht.

Besonders betroffen vom Hitzestress sind die Wälder in der Ebene und den niedrigen Lagen oberhalb der Weinberge – auch am Hemsberg. Die Lösung sei ein klimastabiler und anpassungsfähiger Wald, der von Mischbeständen aus standortgerechten Baumarten geprägt sei, so Waltrud Ottiger. Sie betont: Ein Hektar bindet etwa acht bis zehn Tonnen CO2. „Der Wald ist ein wichtiger Klimaschützer.“ Insgesamt gibt es in Bensheim rund 20 Hektar sogenannten Naturwaldes, der aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurde.

Weitere solcher Flächen sollen dort geschaffen werden, wo das aus ökologischer Perspektive sinnvoll sei. Eine Zertifizierung durch das FSC-System sei daher für diese natürlichen Waldbereiche im Grunde nicht notwendig, sagt die CDU.

Beim Naturschutz gehe es um konkretes Handeln, nicht um reine Worthülsen, so Carmelo Torre. Die CDU habe in den vergangenen Jahren eine Menge für Umwelt und Klima getan. Unter anderem habe man den Masterplan „100 Prozent Klimaschutz“ weiter umgesetzt und den Ausbau der E-Mobilität gefördert. Auch Photovoltaik und Nahwärme seien zusätzliche Bausteine. Die Einnahmen aus dem Grubenzins (Auskiesung der Erlache) sollen – wie 1985 im Stadtparlament beschlossen – weiterhin gezielt für den Naturschutz eingesetzt werden.