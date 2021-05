CDU befasst sich mit der Innenstadt

Bensheim. „Die CDU will die Innenstadt von Bensheim zukunftsfähig machen“, sagt Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert. „Wir wollen sie als lebendigen Mittelpunkt der Stadt weiter stärken. Vieles wurde bereits begonnen und auf den Weg gebracht, die Richtung stimmt.“ Abzuarbeiten sei die vorhandene Prioritätenliste, die Maßnahmen zur Stärkung, Zukunftsfähigkeit und Lebendigkeit der Bensheimer Innenstadt enthält.

Das Stadtmarketing müsse sich nach Auffassung der CDU-Fraktion mit der Vermeidung von Leerständen befassen. Es solle die Kommunikation zwischen allen städtischen Instanzen und den Akteuren der Innenstadt gewährleisten. Sichtbar sind bereits die Marke „Bensheim – Herz der Bergstraße“, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde, und die Internetseite „bensheimerleben“. In der Weihnachtszeit wurde mit den Einzelhändlern eine Aktion zur Rückerstattung von Parkgebühren gestartet.

Samstags Marktfrühstück

Die Christdemokraten hatten gemeinsam mit SPD, FDP und BfB eine Anfrage an den Magistrat zum Umsetzungsstand der beschlossenen Maßnahmen gestellt. Aus der Antwort ergibt sich unter anderem auch, dass ein „Marktfrühstück“ jeden Samstag geplant sei. Sobald es die Kontaktregelungen erlauben – und dann bis Oktober – soll das Angebot von 10 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz etabliert werden, schreiben die Sozialdemokraten in ihrer Pressemitteilung.

In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (25.), um 19 Uhr, die als Videokonferenz stattfindet, werden die Stadtverordneten der CDU auch über das Fahrradparkhaus am Bahnhof, die Vermarktung regionaler Produkte und die Umbenennung des Vereins „Bensheim Aktiv“ zu „Stadtmarketing Bensheim“ sprechen. red

