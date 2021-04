Bensheim. Die CDU-Fraktion ist erfreut, dass die Liebfrauenschule bestehen bleibt und eine vielversprechende Perspektive für ihre Zukunft hat.

In ihrer Sitzung heute (6.), die um 19 Uhr wieder als Videokonferenz stattfindet, wollen die Stadtverordneten der CDU zudem über die Digitalisierung sprechen. Der Kreis als Schulträger habe in den vergangenen Jahren mit moderner Ausstattung sowie Software für alle Schülerinnen und Schüler eine vorbildliche Grundlage geschaffen. Derzeit werden alle Schulgebäude an das Glasfasernetz angeschlossen. red