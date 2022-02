CD mit Musik aus Fernseh-Gottesdiensten

Bensheim. Mehr als zehn ZDF-Fernsehgottesdienste wurden während der Pandemie vom „Team Bensheim“ mit Pfarrer Förg und vier jugendlichen Sängerinnen und Sängern des Jungen Vokalensembles von Sankt Georg gestaltet, die meisten aus der Hospitalkirche in Bensheim mit Regionalkantor Gregor Knop an der Orgel.

Einige kamen aus St. Rabanus Maurus in Mainz, zwei aus der Kirche Heilig Kreuz in Auerbach und einer aus der katholischen Kirche „Erscheinung des Herrn“ in Heppenheim. Ein Gottesdienst mit Bensheimer Musik wurde von Bischof Overbeck aus Essen, ein weiterer von Bischof Schick aus Bamberg zelebriert. Nach den Gottesdiensten sind jeweils mehrere tausend Zuschauer der Einladung gefolgt, anzurufen, etwa 1000 Gespräche pro Gottesdienst konnten von Ehrenamtlichen geführt werden.

Viele der Anrufer haben nach einer CD des „Jungen Quartetts“ gefragt, das ihnen über die Zeit vertraut geworden ist, und deren Stimmen sie gern häufiger hören würden.

Im Sommer 2021 ist dann im Chorraum der Bensheimer Pfarrei Sankt Georg eine Mini-CD mit dem Titel „Singe, Seele!“ entstanden mit acht „Lieblingsliedern“ aus dem Gesangbuch „Gotteslob“. Gregor Knop begleitet am Orgelpositiv und hat auch die Arrangements zu den Liedern geschrieben. Leitschnur für die Auswahl der Musik war das Bedürfnis der Fernsehgottesdienst-Zuschauer, bekannte Lieder gut mitsingen zu können.

Seit zwei Jahren ist Mitsingen im Gottesdienst ja nicht gestattet, umso wichtiger war es den Menschen, wenigstens vor dem Fernseher einstimmen zu können. So sind auf der CD Lieder wie „Lobe den Herren“, „Alles meinem Gott zu Ehren“, „Freu dich, du Himmelskönigin“ zusammengestellt.

Der Bensheimer Pfarrer Heinz Förg hat die meisten der ZDF-Fernsehgottesdienste zelebriert, und er ist einer großen Fangemeinde im Internet bekannt der für den „Tagessegen“ verantwortliche Pfarrer.

Jeden Tag spendet er mit einem spirituellen Impuls auf Facebook und unter www.tagessegen.de den Segen, und über 100.000 Menschen profitieren davon regelmäßig auf Facebook. Pfarrer Förg spricht auch auf der Mini-CD einige Worte: Zu Beginn einen geistlichen Impuls, und am Ende spendet er auch hier den Segen. Ergänzt wird das vierstimmig singende Quartett um Friderike Martens als fünfte Stimme, die häufig als Oberstimme eingesetzt ist, und auch der zehnjährige Laurenz, der an Pfingsten 2021 mitgewirkt hat, singt mit seiner reinen Knabenstimme das Lied „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“.

Die CD ist zum Preis von zehn Euro bei der Tourist-Info der Stadt Bensheim und im Pfarrbüro von Sankt Georg erhältlich. red