CBM hilft Erdbebenopfern in Haiti

Bensheim. Am vergangenen Wochenende wurde Haiti erneut Opfer einer Naturkatastrophe. Das Erdbeben mit einer Stärke von 7,2 erschütterte den Südwesten des Landes und hinterlässt verheerende Schäden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fast 2000 Menschen kamen ums Leben, Tausende sind schwer verletzt oder werden vermisst – die Zahlen steigen. Viele Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser sind zerstört. Nun droht sich die Situation weiter zu verschärfen: Der Tropensturm „Grace“ brachte starke Regenfälle.

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) leistet 100 000 Euro Soforthilfe, um den Menschen auf Haiti schnell und unbürokratisch zu helfen. „Das Erdbeben trifft ein Land, das sowieso bereits mit zahlreichen Krisen zu kämpfen hat“, sagt CBM-Nothilfe-Experte Oliver Neuschäfer.

„Neben der Covid 19-Situation und der politischen Instabilität leidet insbesondere die Region im Südwesten des Landes bis heute unter den Folgen von Hurrikan Matthew im Jahr 2016.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außer der notwendigen Soforthilfe wird die CBM daher auch darauf hinarbeiten, die betroffenen Menschen langfristig beim Wiederaufbau ihrer Existenzen zu unterstützen“, so Neuschäfer, der mit dem Landesbüro in der Hauptstadt Port-au-Prince in ständigem Kontakt steht. Auch in den Familien von CBM-Mitarbeitenden auf Haiti gibt es Todesopfer zu beklagen.

Tropensturm verschärft Situation

Der Tropensturm „Grace“ mit heftigen Regenfällen und Überflutungen verschärft die Situation vor Ort. Derzeit ermittelt die CBM gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort, wie die Nothilfe am effizientesten die Menschen erreicht, die sonst schnell vergessen werden: Menschen mit Behinderungen.

Dr. Rainer Brockhaus, Vorstand der CBM betont: „Behinderte Menschen sind Notsituationen besonders schutzlos ausgeliefert. Denn wie soll ein gehbehinderter Mensch Schlamm und Schutt überwinden? Wie soll sich ein blinder oder hörgeschädigter Mensch im Chaos einer Fluchtsituation zurechtfinden? Und wie wird er über ein Hilfsangebot informiert? Unsere Erfahrung zeigt, dass in solchen Katastrophen gerade diese Menschen vergessen werden und als letzte Hilfe erhalten.“

Deshalb werden Menschen mit Behinderungen bei allen Hilfsmaßnahmen der CBM in den Mittelpunkt gestellt – sei es durch dringend notwendige Erste-Hilfe-Leistungen, Verteilung von Lebensmitteln, durch medizinische oder Rehabilitationshilfe und schließlich durch inklusive Maßnahmen zum Wiederaufbau. Dafür arbeitet die CBM auch mit anderen Hilfsorganisationen und lokalen Behörden zusammen und berät sie.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei Katastrophen leistet die CBM über ihre Partner Nothilfe. Wo sonst Augen untersucht oder Gehhilfen angepasst werden, werden Verletzte operiert und packen Mitarbeitende Überlebenspakete.

Auch bei der Katastrophe in Haiti hilft die CBM und bittet um Spenden unter dem Kennwort „Nothilfe“ IBAN: DE46 3702 0500 0000 0020 20, BIC: BFSWDE33XXX bei der Bank für Sozialwirtschaft. red

Info: Weitere Informationen unter www.cbm.de