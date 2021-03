Bensheim. Carmelo Torre gehört zu den bekannten Gesichtern der Bensheimer CDU. Seit 2001 sitzt der 48-Jährige für die Christdemokraten in der Stadtverordnetenversammlung. Bei der nun ausgezählten Kommunalwahl holte er über 7000 Stimmen, was ihn von Listenplatz vier auf Rang zwei aufsteigen ließ – nur Spitzenkandidatin Christine Deppert erhielt noch mehr Zuspruch.

„Das hat mich sehr gefreut. Ich werte das als Zeichen, dass die Wähler mit meiner Arbeit und meinem Engagement zufrieden sind“, erklärte Torre im Gespräch mit dieser Zeitung. In das neue Stadtparlament wird der Diplom-Ingenieur dennoch nicht einziehen. Am Freitagnachmittag teilte er mit, dass er sein Mandat nicht annehmen werde und die Gemeindewahlleiterin Nicole Rauber-Jung darum gebeten habe, ihn von der Liste zu nehmen.

Carmelo Torre wird in der CDU-Fraktion nicht mehr vertreten sein. © Funck

Der Grund für diesen Schritt: seine Wohnsituation. Torre ist zwar mit seinem Elternhaus in Bensheim als Erstwohnsitz gemeldet, rechtlich eine Grundvoraussetzung, dass er sich für das Stadtparlament aufstellen und wählen lassen kann. Allerdings hat die Familie vor einigen Jahren in Rodau ein Haus gebaut, offiziell seitdem die Zweitwohnung von Carmelo Torre und der Hauptwohnsitz von seiner Frau und seinem Sohn.

„Für mich war und ist Bensheim mein Lebensmittelpunkt. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass dieses Modell zu einem Problem werden könnte“, betont der Kommunalpolitiker. Er halte sich im Schnitt fünf Tage die Woche in seinem Elternhaus auf, um nach seiner Mutter zu sehen und sie im Alltag zu unterstützen, er habe dort ein eigenes Zimmer.

Abteilungsleiter und Betriebsrat

Durch seine Arbeit, Torre ist als Abteilungsleiter und Betriebsrat für die GGEW AG tätig, sowie Hobbys und Ehrenamt hält er sich nach eigenen Schätzungen täglich durchschnittlich 13 bis 14 Stunden in Bensheim auf. Seine Frau arbeitet in der Stadt, der Sohn besucht hier ein Gymnasium. Verwandte, Freunde und Bekannte lebten überwiegend in Bensheim.

Nur: Schlafstätte ist das Haus im Zwingenberger Stadtteil. Nachdem die Gemeindewahlleiterin von dritter Seite auf die Wohnsituation aufmerksam gemacht worden war, hat sie offiziell um eine Stellungnahme gebeten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende hat sich daraufhin mit seiner Partei beraten und einen Juristen kontaktiert. „Letztlich bin ich schweren Herzens zu dem Schluss gekommen, dass es auf dieser Basis keinen Sinn mehr macht“, so Torre. Es wäre aus seiner Sicht zu einer zu großen politischen Belastung geworden.

„Außerdem habe ich keine Lust, dass mir vielleicht noch hinterherspioniert und geschaut wird, wo abends mein Auto parkt“, spielt er auf den Bericht eines Online-Nachrichtenportals kurz vor der Kommunalwahl an, in dem seine Wohnsituation Thema war. Der gebürtige Bensheimer bedauert, dass er diesen Schritt gehen muss, sieht aber keinen anderen Weg. „Die Rechtslage ist, wie sie ist. Daran muss man sich halten, das steht außer Frage.“

Dass er sich in den vergangenen Jahren in einer Grauzone bewegt habe, sei ihm bewusst. Er habe es aber für sich damit begründet, dass sein Lebensbereich und Lebensmittelpunkt Bensheim sei. Daran werde sich auch künftig nichts ändern. „Wir als Familie fühlen uns als Bensheimer. Es ist aber klar, dass es nichts bringt, darauf zu beharren, wenn es rechtlich keine Aussichten auf Erfolg gibt.“

Aus der Kommunalpolitik will Carmelo Torre sich nicht zurückziehen. Er bleibe dem Stadtverband erhalten, werde sich weiter einbringen und die Kollegen unterstützen – nur ab sofort ohne Mandat. „Ich bleibe damit für die Bürger ansprechbar, wenn sie Anliegen, Kritik oder Anregungen haben. Das ist mir wichtig.“

Vorbildlicher Einsatz

Für seine Partei dürfte es ebenfalls wichtig sein, denn Torre verfügt nicht nur über einen großen Erfahrungsschatz, er hatte sich bisher darüber hinaus in vielen Gremien, Verbänden und Ausschüssen eingebracht. Sein kommunalpolitischer Arbeitseinsatz galt und gilt innerhalb der CDU als vorbildlich.

„Ich habe mein Mandat, mein Ehrenamt, immer gerne für die Stadt, die Bürger und die CDU ausgeübt – auch wenn es mich viel Freizeit gekostet hat“, bemerkt der stellvertretende Parteivorsitzende.

Grundsätzlich ließe sich natürlich darüber diskutieren, ob ein Wohnsitz in Rodau ein Ausschlusskriterium dafür ist, in Bensheim als Stadtverordneter zu wirken – schließlich liegt der Ort nicht weiter von der Bensheimer Innenstadt entfernt als so mancher Stadtteil. Letztlich sind solche Überlegungen aber müßig, die Rechtslage ist eindeutig.

Das sieht man auch im Rathaus so. Man habe Carmelo Torre in einem Schreiben die rechtlichen Grundlagen dargelegt und ihn gebeten, bezüglich der melderechtlich relevanten Gegebenheiten Stellung zu nehmen, heißt es von der Bensheimer Verwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung. „Festzuhalten ist außerdem: Die obligatorische Prüfung des Erstwohnsitzes aller Kandidaten für die Kommunalwahl durch die Wahlbehörde ist erfolgt. Nach dieser Prüfung wurden alle zur Wahl zugelassen.“