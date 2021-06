Cantemus setzt Zeichen für Gastmusiker

Bensheim. Zweimal schon hat der Kammerchor Cantemus Bensheim Solidarität mit seinen Gastmusikern im Corona-Lockdown gezeigt, jetzt soll die dritte Welle folgen: eine Spendenaktion aus gegebenem Anlass.

Spendenkonto Für die vom Lockdown betroffenen Musiker, die am Bensheimer Beethoven-Projekt beteiligt sind, kann auf folgendes Konto gespendet werden: Kammerchor Cantemus Bensheim IBAN: DE79 5095 0068 0001 0904 55 BIC: HELADEF1BEN bei der Sparkasse Bensheim Verwendungszweck: Spende Ausfallhonorar Bei Spenden bis 200 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenbescheinigung. Bei höheren Beträgen bitte zusätzlich die Adresse angeben, Spendenbescheinigung wird zugeschickt. red

Am 11. Juli dieses Jahres hätte der von Christoph Siebert geleitete Chor mit vielen weiteren Sängern und Instrumentalisten ein großes Beethoven-Konzert in der Bensheimer Pfarrkirche Sankt Georg gegeben. Hätte, wenn nicht die Corona-Pandemie dieses Vorhaben wie schon im Vorjahr zunichtegemacht hätte.

Beethoven-Projekt im Juli 2022

Die Spielstätten der weiteren geplanten Aufführungen in Frankfurt und Offenbach (beteiligt ist auch das Offenbacher Vokalensemble) stehen nicht zur Verfügung, und mit halbiertem Publikum ist eine musikalische Veranstaltung nicht zu stemmen, die insgesamt 55 000 Euro kostet.

Schon im Beethoven-Jahr 2020 war genau dieses Projekt den Beschränkungen der Pandemie zum Opfer gefallen. Das kleine Problem haben die Musikfreunde in Bensheim und Umgebung: Sie müssen sich bis zum 10. Juli 2022 gedulden; dann sollen vier Werke des 1770 geborenen Komponisten in Sankt Georg über die Bühne gehen.

Das große Problem haben viele der gut 40 Gastmusiker – Solosänger und Instrumentalisten –, für die das Beethoven-Konzert ein Höhepunkt der langjährigen Zusammenarbeit mit Cantemus und dessen Leiter bedeutet. „Viele machen ausschließlich freiberuflich Musik“, erklärt Christoph Siebert, der in der Musikszene glänzend vernetzt ist. Gerade für diese sei es ein harter Schlag, wenn es statt der Gage von 900 Euro für drei Konzerte nichts gibt.

Um die Lage der Betroffenen zu verdeutlichen, muss Siebert nicht weit ausholen: Sein Bruder Georg, Barockoboist mit internationalem Renommee, ist einer von ihnen. Auf 17 000 Euro weggebrochene Einnahmen durch Konzerte kam er allein durch den ersten Lockdown.

Gemeinsam mit seiner Frau, einer Traversflötistin, musste der Vater dreier Kinder längst ans Eingemachte gehen. Sein Pech: Weil er nebenher wie seine Frau an einer Musikschule arbeitet, wurden ihm im zweiten Lockdown keine staatlichen Beihilfen mehr gewährt.

So etwas wollten die Sängerinnen und Sänger nicht einfach hinnehmen. Während andere Veranstalter die Künstler beschieden, sie hätten eben Pech gehabt, sammelten die Bensheimer schon zweimal für die freien Musiker, mit denen sie längst mehr als die Musik verbindet.

Beim dritten Mal geht der Appell an alle, diejenigen nicht untergehen zu lassen, die schon für etliche musikalische Sternstunden in Bensheim gesorgt haben. Am 11. Juli, dem Tag des abgesagten Konzerts, soll die Spendensumme den Betroffenen übergeben werden. Diejenigen Gastmusiker, die etwa über Professuren abgesichert sind, haben angekündigt, ihren Anteil wiederum den freien Kollegen zu spenden.

Schon die erste Solidaritätsaktion kam an – als praktische Hilfe und als starkes Zeichen. „Du kannst Dir nicht vorstellen, was 200 Euro von Euch bedeuten können als Signal der Wertschätzung“, gibt Christoph Siebert die Dankbarkeit eines der Musiker wieder.

Der Dirigent und sein Chor haben sich im Lockdown so gut wie möglich eingerichtet. Gestützt auf das Echtzeit-System „Jamulus“ wurde mit bis zu 20 Sängern geprobt – mit erstaunlichem Ergebnis: „Wir sind richtig zusammengerückt und auch musikalisch zusammengewachsen“, erzählt Siebert, der diese Rechnung aufmacht: Was an persönlicher Interaktion des Chorgesangs weggefallen sei, habe man an Engagement und Eigenverantwortung durch Vereinzelung dazugewonnen.

Seit Ende Mai probt Cantemus Bensheim wieder (fast) normal, auf Abstand und im Freien. Auch mit Blickrichtung Beethoven, von dem gleich vier bedeutende Werke nächstes Jahr in Bensheim zu hören sein werden: die C-Dur-Messe, eine Art Blaupause für die riesenhafte „Missa solemnis“, die Chorfantasie, die mit vier Hörnern prunkende Kantate „Meeresstille und glückliche Fahrt“ („ein irrer Sound“, sagt Siebert) sowie rein instrumental die „Coriolan“-Ouvertüre.

Das ist eine Perspektive für Publikum und Interpreten auch in einer bedrückend stillen Zeit, die Siebert aus der Sicht eines Profimusikers so beschreibt: „Es ist ein unbestimmt bleiernes Gefühl von ,da kann ich jetzt nichts ändern’. Und es hat etwas von Kasernierung und Unfreiheit.“ In diesem Sinne will der Kammerchor Cantemus Bensheim auch ein Zeichen der Freiheit setzen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red