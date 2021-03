Bensheim. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Donnerstag gegen 20.20 Uhr in der Fehlheimer Straße. Rasch ergaben sich Anzeichen dafür, dass die 54-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm, so die Polizei.

Vorläufig festgenommen

Sie wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Die Autofahrerin erwartet nun nach Angaben der Beamten ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. pol