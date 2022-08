Busfahrt und Kaffeenachmittag

Bensheim. Am Donnerstag, 4. August, ab 14.30 Uhr lädt der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) wieder zu einem gemütlichen Nachmittag in das Sozialzentrum in der Eifelstraße ein. Bei Kaffee und Kuchen wird diesmal Herr Peter Fotos von den letzten Ausflügen des Ortsvereins zeigen. Der zwingend vorgeschriebene Coronatest wird im Sozialzentrum durchgeführt und ist für alle Teilnehmer kostenlos. Der Awo-Ortsverein übernimmt die anfallenden Kosten.

Nach Hagenau im Elsass

Gleichzeitig weist die Awo auf ihren nächsten Ausflug hin. Dieser wird am 18. August nach Hagenau im Elsass führen. Die Fahrt ist ausgebucht. Man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder angemeldete Interessierte, die an der Fahrt aus den verschiedensten Gründen nicht teilnehmen können.

Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 oder 01590-5872471 oder E-Mail an UrsulaManich@aol.com.

Um an den Aktivitäten der Arbeiterwohlfahrt teilzunehmen, muss man kein Mitglied sein, alle Interessierten sind sowohl zum Kaffeenachmittag als auch zu der Busfahrt herzlich eingeladen. red