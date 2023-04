Buntes Treiben beim Georgimarkt in der Fußgängerzone

Bensheim. Der Georgi-Markt ist bereits seit Beginn des 16. Jahrhunderts in Bensheim überliefert – und es gibt ihn noch heute.

Traditionell findet der Markt immer am Dienstag nach dem Georgstag statt – der Gedenktag des heiligen Georg und Bensheimer Schutzpatrons wird am 23. April gefeiert. Am Dienstag waren also wieder allerlei Händler mit ihren Ständen in der Bensheimer Innenstadt vertreten – und obwohl das kühle Wetter nicht wirklich zum ausgiebigen Bummel einlud, ließen sich dennoch zahlreiche Besucher, meist eingepackt in dicke Winterjacken, das Markttreiben nicht entgehen.

Zwei der traditionellen Bensheimer Märkte stehen in diesem Jahr noch im Kalender: am 5. September der Ägidimarkt und am 14. November der Martinimarkt. red/Bild: Thomas Neu