Buntes Sommerfest mit mehreren Jubiläen

Bensheim. Es war ein Fest der Generationen und der Nationen, das kürzlich im Franziskushaus der Caritas an der Klostergasse in Bensheim gefeiert wurde – und es spiegelte so den Geist wider, der die Einrichtung trägt und prägt. Viele waren gekommen, viele feierten mit, vor und hinter dem Haus und natürlich im Haus.

Eingeladen war zum Sommerfest, Anlässe gab es gleich mehrere. 100 Jahre Caritasverband Darmstadt – die Caritas in Bensheim ist Teil dessen – und 60 Jahre Migrationsdienst gehörten dazu. Ebenso 35 (+1) Jahre Ringelbandhaus, eine Einrichtung für betreutes Wohnen, und 15 (+1) Jahre Franziskushaus, das Mehrgenerationenzentrum der Caritas in zentraler Innenstadtlage.

Die beiden letztgenannten Jubiläen dürfte dafür stehen, dass jetzt Feierlichkeiten nachgeholt werden, die im Vorjahr aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht möglich waren.

Das Fest wurde zur bunten Veranstaltung mit viel Zeit zum Plaudern und Zeit zum Spielen in großen und kleinen Runden. Süßes wie Deftiges gab es zur Stärkung. Unter anderem hatten Mitarbeiter und Besucher Salate und Kuchen zum Büfett beigesteuert.

Es waren auch Mitarbeiter der verschiedenen Caritas-Dienste und Angebote sowie Teilnehmer an den Angeboten vor Ort, ebenso andere Interessierte und Verantwortliche aus der Politik, die die Zeit gemeinsam genossen. Musikalisch umrahmt und bei wunderbaren Temperaturen wurde der Nachmittag so zu einer herrlichen Sommerveranstaltung. thz