Bunter Willkommensgruß am Bensheimer Goethe-Gymnasium

Bensheim. Blauer Himmel, Sonnenschein und jede Menge quietschbunte Luftballons, die sich vom Wind treiben lassen: Schöner hätte der Willkommensgruß des Goethe-Gymnasiums an die Schüler der Klassen 7 bis zur E-Phase – „unsere vergessenen Kinder“, so die Organisatorinnen – am Montag nicht ausfallen können.

Nach knapp halbjährigem Corona-Lockdown sahen die Jugendlichen ihre Klassenkameraden und Lehrer endlich von Angesicht zu Angesicht wieder und nahmen am regulären Unterricht teil. „Unser Motto lautet: Wir halten zusammen, so wie es auf unserem Banner steht“, freuten sich Eva Röth, Sabine Schubert, Sebastian Peetz und Maren Mikolon vom Schulelternbeirat über die gelungene Luftballonaktion: „Alle Kinder haben ein Recht auf Schule und darauf, gehört und gesehen zu werden. Wir hoffen auf ein Stück Normalität und einen geregelten Alltag.“

Das luftige Willkommenszeichen der Elternvertreter, Klassen- und Stufensprecher wurde zusätzlich für rund 1000 Schüler mit Gummibärchen – gesponsert von zwei Bensheimer Unternehmen – versüßt. „Endlich ist wieder Leben in der Bude. Ab heute sind alle wieder da. Es ist der erste Tag im Normalbetrieb, alle sind getestet und es herrscht weiter Maskenpflicht“, zeigte sich Schulleiter Jürgen Mescher sichtlich froh und erleichtert über den Präsenzunterricht: „Es ist ein schöner Tag nach einem langen Gang durch die Wüste. Jetzt sind wir in der Oase angekommen.“

Christian Peter, stellvertretender Schulleiter, Schulsprecher Otto Tiemann und das Lehrerkollegium erklärten sich ebenfalls solidarisch. Die beiden Sechstklässler des Bensheimer Gymnasiums, Nikolai und Charlotte, brachten ihre Genugtuung mit einer ebenso einfachen wie eindeutigen Botschaft zum Ausdruck: „Es macht mehr Spaß, wenn wir jetzt wieder zusammen in der Schule und nicht in Gruppen unterteilt sind.“ gs

